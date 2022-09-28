新北市某宮廟25日在江子翠重劃區遶境，不僅施放炮竹、留下滿地垃圾，還有人在社區中庭便溺等，引發社區民怨沸騰。國民黨議員葉元之接獲超過20起陳情，28日找來相關局處以及社區住戶代表召開公聽會，希望相關單位能提出策進作為，讓傳統宮廟活動進行同時，能避免出現類似情形。海山警分局指出，違規會影響未來路權申請。

葉元之表示，宗教文化是台灣很重要的民俗活動，絕大多數宮廟遶境祈福活動都很遵守規定，但這次的遶境引起民怨，相關單位雖已開罰，但民眾更重視的是如何避免類似的情形再度發生。

今參與公聽會有超過8個社區派代表出席公聽會，除陳述活動亂象，也質疑為何上百人活動沒有設置流動廁所，導致有繞境者跑到社區中庭花圃隨意便溺；施放煙火除了造成噪音外，低空煙火甚至直接在當地居民的陽台前爆裂，讓住戶對於居住安全產生疑慮。

海山警分局交通組長楊信毅表示，該繞境活動在8月底提出申請，不過因文件缺少以及警方要求活動方提供完整的陣頭資料，因此一直拖到9月22日才正式核准路權，除主辦的青龍太子宮外還有5個陣頭，當天早上警方提前到場驅散非名單中人員，並且發現違規設立的舞台立即要求拆除，在活動現場開出5張1200元罰鍰的佔用道路罰單，以及取締多起未成年無照駕駛、酒駕案件。

宮廟繞境活動會以紅壇作為接駕神明的臨時行宮，楊信毅以及板橋區公所主任秘書林金權也在公聽會上提到，未來申請紅壇位置會先考量是否會與當地宮廟進行會香，假如沒有地緣關係，將不予以同意，並且會在事前與宮廟達成行動公約，避免再有違規情事發生。

民政局宗教科長賴小萍表示，民眾對於提升公共生活品質意識抬頭，因此也會期望宮廟遶境品質能夠相應提升，民政局將彙整過往每年在新北市舉行的宮廟遶境活動，有利主管機關事先掌握然後請廟方提早申請，讓雙方有充足時間進行溝通、簽訂行動公約。面對違反規定的廟方，除了針對違法情事開出罰單外，也會納入下次申請路權的准駁參考。

消防局危管科長羅丁仁提到，活動當天有3名同仁到場，申請路權前已有告知活動方不得施放煙火，但現場人力不足無法有效制止民眾施放煙火，因此只能對於違規情事蒐證，事後逕行告發，會中也與分局達成共識，未來舉行相關遶境活動，會根據申請活動人數，配合警方增加現場人手以利勸阻施放煙火，此次活動將依爆竹煙火管理條例第29條第1項第7款開罰，處以最高罰鍰15萬。

環保局稽查科長曾士豪表示，環保局未來希望只要達到一千人以上的活動，活動方需要提出百分之五的清潔人力，來縮短造成民眾環境衛生的影響。對於這次活動會以噪音管制法第8條開罰3萬；滿地垃圾則以違反廢棄物清理法第27條第2款依第50條處以6千元罰鍰。