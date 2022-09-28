基隆市政府斥資4億多元整建市立田徑場，原訂12月完工，但因營造廠與監造糾紛不斷，導致工程延宕，市府原擬終止契約、重新招標，但最後關頭卻又大轉彎，市議員呂美玲28日要求說清楚。對此，市長林右昌回應，因公程會協調再給廠商一次機會，如果真的不行就解約。

呂美玲指出，田徑場去年關場，告訴市民今年11月完工，但現在仍是平地，當初市府急著發包，得標後馬上變更設計，變更超過10個月還拿不出設計圖，一直到今年7月施工圖才確定，但市府未追究延宕責任，啟人疑竇，當時更說要解約，最終也未解，究竟是我方有過失不敢解，還是解約會衍生其他問題。

林右昌說，廠商部分是遇人不淑，營造廠與監造糾紛不斷，主要是體育場邊坡處理設計與工法無法取得共識，教育處一直協助希望取得共識，結果工程嚴重延宕，最後才決定解約，但後來行政院公共工程委員會副主委顏久榮和交通部長官到場視導，提出廠商如果願意且真的有施工，那再給一次機會，否則市府立場堅定。

林右昌表示，田徑場原本就是不標準場地，要達標準得調整方向，但現況一邊是很深駁崁，另一邊是既有陡坡，當初規畫無法調整原跑道方向，所以無法達到競賽型運動場成績計算，除非找地新蓋，目前預計2024年6月完工。