財政部高雄國稅局28日表示，檢舉人向稽徵機關舉發逃漏稅捐時，依「各級稽徵機關處理違章及漏稅案件作業要點」第13點及第16點規定，檢舉人應提供被檢舉人之姓名及地址、所檢舉違章漏稅之事實及可供偵查之具體事證。

高雄國稅局指出，如果檢舉人僅依據網路、報章雜誌、政府公報、廣播電視或其他一般民眾皆可取得之各項公開資訊提出檢舉者，稽徵機關會通知檢舉人限期補正或提供相關具體事證。

高雄國稅局指出，近來接獲民眾僅以租屋平台或租賃廣告取得公開出租資訊，逕自舉發房東涉嫌漏報租賃所得，前述公開出租資訊並非逃漏稅捐之具體事證，是民眾檢舉房東漏報租賃所得，需敘明房東（出租人）姓名、出租房屋門牌號碼及樓層、租賃期間、每月租金金額，並提供租賃契約書及租金給付證明（如帳戶存摺、支票、匯款單或現金簽收紀錄）等具體事證。

高雄國稅局呼籲，民眾檢舉逃漏稅時，應敘明逃漏稅捐實情並提供明確證據佐證，與稅捐稽徵機關共同遏止逃漏稅捐，維護租稅公平。