財政部高雄國稅局28日表示，政府考量企業有將盈餘再投資於營運所需建築物、設備、技術，提升經營效益及轉型升級之需求，鼓勵企業以盈餘再投資，提升國內經濟動能，依《產業創新條例》第23條之3規定，公司或有限合夥事業因經營本業或附屬業務，於盈餘發生年度之次年起3年內，就符合一定範圍、金額之實質投資列報未分配盈餘減除項目，而在3年的管制期間內不得將實質投資項目轉借（售）、出租、退貨或變更原使用目的，非供自行生產或營業使用。

高雄國稅局補充說明，3年管制期間的計算，於法定未分配盈餘申報期間申報者，自未分配盈餘申報期間屆滿之次日起算3年；於法定未分配盈餘申報期間後辦理更正申報者，為申請更正重行計算當年度未分配盈餘之次日起算3年。

高雄國稅局舉例說明，A公司在2020年6月30日（2019年度營利事業所得稅結算申報期間展延至6月30日）將已完成實質投資120萬元列為2018年度未分配盈餘減項申報，其3年期間為2020年7月1日至2023年6月30日；若A公司於2021年10月1日完成實質投資，於2021年10月5日將已完成實質投資120萬元列為2018年度未分配盈餘減項申請退還溢繳稅額，其3年期間為2021年10月6日至2024年10月5日。

國稅局特別提醒，營利事業於管制3年期間內將實質投資項目變更原使用目的，非供自行生產或營業使用，應向稅捐稽徵機關補繳已減除或退還之稅款並加計利息，若經稽徵機關查明有虛報情事者，則依《所得稅法》有關短漏報稅額規定處罰。