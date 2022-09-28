隨著國內百貨、影城人潮回溫及各國邊境陸續解封，台中水湳經貿園區內的「台中市中台灣電影中心營運移轉(OT)案」，今(28)日辦理第二次公告招商，預定明年1月5日截止收件。

台中市政府新聞局表示，結合水湳經貿園區內的台中綠美圖、台中國際會展中心等重大建設，預計於114年陸續開館營運期程，「中台灣電影中心」未來將會是中台灣地區最重要的新興商業區域，鼓勵各界踴躍參與投標。

新聞局進一步表示，中台灣電影中心定位為台中城市影展主場館，將是台中未來舉辦各類型影展、動畫及漫畫大型活動的首選據點，新聞局延續過往政策方針，透過促參OT模式攜手民間資金、專業、效率與創意參與營運管理，促進影視、動畫、漫畫產業在地發展，滿足民眾藝文休閒需求及影視文化藝術涵養。

中市府近年持續投入水湳經貿園區相關重大建設，累積投資額度超過200億元，台中綠美圖、台中國際會展中心，已分別於今年5月及7月上梁，預計114年開館營運。

而中台灣電影中心緊鄰北屯區、西屯區，人口合計超過50萬人，更有逢甲大學、中國醫大水湳校區及僑光科大等三所大專院校，前景可期；長期營運發展上，又有台中捷運橘線加持，規劃串聯台中清泉崗機場園區、中科、水湳經貿園區、一中商圈、大里及霧峰等地，帶動周邊區域的消費人流。

新聞局長鄭照新表示，「中台灣電影中心」總工程經費達17億元，位於台中市西屯區經貿路一段與經貿路口，金黃色的外觀設計，以「雨後春筍」為設計構想，還有仿電影膠捲的LED曲線螢幕牆、5樓700吋戶外大螢幕，規劃為地上7層、地下3層樓建築，建物總樓地板面積約1萬1,412坪，規劃放映展演區、展覽互動區、新創工作室、文創生活區及停車空間等多元機能，具備9座影廳、獨立商店餐飲區及露天電影廣場等空間，未來將不定期舉行特色影展、戶外星空電影院及影視、動畫、漫畫等相關活動，還能登高眺望台中城市美景、欣賞百萬夜景。

新聞局表示，由於疫情衝擊影視文化等藝文產業，經邀集相關專家學者諮詢及聽取產業需求後，新聞局放寬這次招商條件門檻，歡迎及鼓勵更多具發展潛力團隊前來競標。

這次招商放寬營運期至20年，並得申請優先定約20年，且正式營運前整備期達18個月，並得再申請展延6個月；總投資金額及必要項目投資金額門檻皆同步調整，並允許於正式營運日起3年內投資完成。

此外，考量產業受到疫情打擊甚深，於營運第1至5年及第6至10年採分階段下修定額權利金，降低業者初期營運壓力。未來市府更將支持台中國際動畫影展、金馬主題影展台中場等各類型影展，及動畫、漫畫等相關活動與課程在此舉辦，攜手與民間共同打造中台灣電影中心成為集結放映、展演及休憩功能的影迷朝聖之地。