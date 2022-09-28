Rita日前拍攝新歌MV。（艾迪昇傳播提供）

Rita日前拍攝新歌MV，赴菁桐古厝取景。（艾迪昇傳播提供）

歌壇新人Rita以「美魔女」之姿出道，近來推出新專輯《年華》，釋出專輯同名主打歌向偶像鳳飛飛致敬，特別用心融入鳳飛飛經典〈流水年華〉主旋律，喚起大家的過往美好回憶，「歌曲在我的生命中占了很大份量，有時候聽到一段旋律，就會想起人生某段回憶，〈流水年華〉最能代表這個意涵」。

她與工作團隊日前赴菁桐老街古厝拍攝〈年華〉MV，詮釋3個姊妹淘從小到大的情誼故事。Rita拍攝過程中，舞蹈魂爆發，更變成舞步指導，臨時起意編了一段舞，和其他演員拿著水壺裝作麥克風，還開心的跳起方塊步，最後加入鳳飛飛的招牌動作「感謝您」，默契十足。

Rita擁富有情感的嗓音，期待藉由新歌能帶給聽眾回憶起歡笑與坎坷，並體會旋律裡的悲歡離合，同時自我期許能作為「人生歌姬」，盼藉由她的歌聲，讓聽眾聽到精彩的人生歷練，感受滿載的情感、感動。

她所屬的經紀公司看好〈年華〉傳唱潛力，大手筆送出5支最新款iPhone 14作為宣傳贈獎大禮，Rita笑說，「希望能用最新的手機，記錄著我們過往、現在和未來的年華」，活動詳情請洽官方粉絲團「Ritaの藝響世界」。