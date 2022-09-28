資深媒體人周玉蔻日前攻擊國民黨台北市長候選人蔣萬安，指其父緋聞女主角是前中華民國小姐張淑娟，還在遭按鈴申告的北檢前大鬧，民視昨(27日)決議取消周玉蔻節目在53台民視新聞的聯播。對此，前立委郭正亮在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》節目中指出，周玉蔻節目被移回152台民視台灣台播出，影響力就被削弱許多，等於是被放逐；他還爆料說，當初周玉蔻的節目會出現，是民視破例將黃金時段委外，由外頭的金主幫周玉蔻買下來的。

時事評論員朱學恒對此分析，周玉蔻的節目被移至152台民視台灣台播出，可說根本是被移到「邊疆中的邊疆」，收視率幾乎趨近於0。此次周玉蔻引發的爭議，層級竟上升至民視董事會開會決議，53台民視新聞往後不聯播周玉蔻的節目，與一般節目民視新聞部就可以自行處理不同。

郭正亮爆料指出，當初周玉蔻的節目會出現，是民視將時段委外，由外頭的金主幫周玉蔻買下來的。因為當時媒體人彭文正的節目被打掉，所以原本彭文正節目的時段就被拿出來委外，「你有看過電視台這樣幹嗎？都是用自己的主持人對不對？而且民視又不是很小的電視台，它是正規的電視台，我跟你講，委外的只有兩種節目，一個股票的、一個宗教的，政論節目沒有委外的啦！」

對於周玉蔻的節目是由民視董事會開會決議取消聯播，郭正亮推論，當初必定是被一群「有分量」的金主標下時段，給周玉蔻的節目播出，所以民視新聞傳播群副總經理胡婉玲才沒辦法做決定，尤其雖然要買152台民視台灣台的播出時段並不困難，但要在53台民視新聞聯播根本是絕無可能，「53台的黃金政論時段來給妳播？怎麼可能啊！」