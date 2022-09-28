超跑都這樣出門？原PO在高速公路交流道看到1輛托運貨車，其車上載了4輛千萬超跑，分別是2輛法拉利、1輛藍寶堅尼以及1輛麥拉倫，對此，原PO則表示「能感覺到司機的顫抖」；網友則表示「附近的車更要抖，萬一誰追撞賠不完」，另外也有網友也認為，還有比托運千萬超跑還更貴的東西，「送晶圓製造材料的專車價值可能是這車的三倍」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1張圖片，圖片中是1輛托運貨車準備下國道交流道，其車上載滿了4輛紅色千萬超跑，明顯可見上層後面那輛是藍寶堅尼超跑、下層最後1輛是麥拉倫超跑；原PO看到這輛托運貨車載著4輛千萬超跑直呼「能感覺到司機的顫抖」。

男子看到1輛托運貨車載滿4輛千萬超跑，不禁直呼「司機手抖不停」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

貼文一出，網友紛紛留言表示，「一車禍的話，可能掏心掏肺都賠不完」、「這玩意兒只要你負擔個一成就好，就夠賠到脫褲了」、「附近的車更要抖，萬一誰追撞賠不完」、「還是封街運送好了」、「超跑都這樣出門的」、「司機不顫抖，你前後左右就顫抖了」、「學長這一生開得最穩最不趕的一次」。

不過也有網友則認為，「貨物貴重應該會有其他保險」、「司機根本不怕」、「我遇過載更多台總價值更高的」、「還好，送晶圓製造材料的專車價值可能是這車的三倍」、「運費就賺翻了，司機還會顫抖嗎」、「台積電晶片車，比較恐怖」。

另外也有網友分享影片，在街頭看到這輛托運貨車疑似在「卸貨」，從影片中也可以看到，除了藍寶堅尼與麥拉倫外，另外2輛各是法拉利千萬超跑。