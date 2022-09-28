雲林縣西螺鎮28日晚間6點5分發生雜草火警，消防局獲報後派遣西螺、莿桐、二崙車組前往搶救，沒想到火勢延燒到旁邊的廢棄鐵皮工廠，現場消防人員緊急回報「請求支援」，經虎尾車組與第2大隊前往馳援，火勢於30分鐘後撲滅，無人員傷亡。

消防局獲報西螺鎮新興路511號旁有雜草火警，續報延燒到鐵皮屋，立即派遣西螺、莿桐、二崙車組前往搶救，6點14分西螺車組到達現場回報火勢不小，請求加派支援，共出動各式消防車11車、消防人員20名，6點31分火勢控制，6點36分火勢撲滅。