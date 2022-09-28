新竹市代理市長陳章賢28日赴台大醫院國際會議中心，參加2022年「永續城市大調查」記者會，新竹市獲頒「永續城市特優獎」、「社會力特別傑出獎」、「經濟力特別傑出獎」3項大獎，獲封「得獎王」。陳章賢感謝市府同仁付出，也引述前市長林智堅常講「沒有魔法，只有想盡辦法」，感謝各界給予新竹市的肯定，會努力讓光榮延續。

永續城市大調查以全國21個縣市共計58項指標，加上居民民意調查後綜合評比，分為「六都組」與「十五縣市組」，評選5大獎項。新竹市今年成績超越去年，囊括「永續城市特優獎」、「社會力特別傑出獎」、「經濟力特別傑出獎」3項大獎，獲封「得獎王」。

陳章賢說，過去7年多在前市長林智堅、前副市長沈慧虹帶領下，創造新竹建設黃金時期，近年更已成功減債32億。市府團隊透過設計力導入公共建設，也讓企業持續投資新竹、產業升級，經濟實力帶來更多人口紅利，讓整座城市生生不息。

這7年多來，市府以核心、友善、田園、智慧、美學等五大城市願景推動永續發展，包括融合既有古蹟建築與新興科技發展技術，為古城畫上年輕風貌；以「智慧幸福科技城」為目標，推動城市永續發展；藉由「竹科X園區」計畫，推動產業永續成長；由「大新竹輕軌」與「大車站計畫」，擴充大眾運輸系統；以人為本導入城市美學，推動「步行城市2.0」、「進擊的公園2.0」。

2015年起也推動新校園運動，打造以學生為主體的校園空間，符合人本、美學及綠活校園精神的「知識遊樂地」。另也啟動「進擊的公園」改造計畫，打開城市陰暗角落，重新賦予公園生命力，變成色彩繽紛的兒童樂園，進擊的公園2.0也將持續改造城市、串起綠廊，繼續為新竹市帶來活力。

「不只拚經濟，市府團隊也照顧好長輩、孩子，減輕年輕爸媽的負擔！」陳章賢說，市府團隊推動社會福利政策，包括移動幸福餐車、弱勢補助、好孕專車、提供長輩免費健檢、發放重陽禮金及多元長照服務，大新竹唯一兒童醫院也營運在即。他說，未來持續延續綠色家園，如生態與休閒兼具的微笑水岸、新竹漁港，打造安心宜居的城市。