國7高雄路段拖了10年，今天環評案終於過關！高市議長曾麗燕指出，該案過關雖來得太遲，但期待工程如質如期完成，除紓解國1帶來市區交通壅塞情形，更可促進高雄產業運輸的貨流順暢，保障市民交通安全。

曾麗燕指出，今天接獲市長陳其邁傳遞來國7環評審查通過的消息，表示非常欣慰，「高雄人等太久了」，雖然環評過關來得太遲，但希望能配合橋科、路科、楠梓產業園區及半導體S廊帶帶來產業轉型效應，以交通帶動高雄產業的大躍進。

曾麗燕強調，議會歷經3屆議員不斷催促及高雄市政府配合爭取下，國7案終於露出曙光，感謝市府和中央、地方民意代表的共同努力，期盼相關工程能盡速完成。

國7高雄路段路線從小港南星路起，沿線經小港、林園、大寮及鳥松、仁武等區，全長23公里。她認為，這是攸關高雄產業發展的重大交通建設，更是保障市民交通安全的道路。

不過，針對國7高雄路段計畫環境影響評估，許多環保團體和市民仍有疑慮，她也要求中央與地方政府積極進行溝通，降低未來工程對高雄現有交通與環境的衝擊，同時做好配套措施，讓市民安心和放心。