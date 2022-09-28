許多人愛愛時為了增進情趣，都會和另一半嘗試各種姿勢。一位女網友分享，最近她和男友進行床上運動，剛好在人與人的連結時更換姿勢，沒想到她剛好聯想到「竹蜻蜓」就脫口而出，讓他們當場笑到差點無法繼續。貼文一出，釣出許多老司機分享各種床上禁忌。

原PO在Dcard發文表示，當時她和男友剛好要變換姿勢，她在親密連結時慢慢的轉身，剛好想到「竹蜻蜓」就脫口而出，兩人當場笑翻，雖然之後男友賣力動作，兩人還是頻頻想到這個笑話，最後比平常多花了30分鐘才終於結束，「到現在我還是會一直想到高速運轉的人體竹蜻蜓」。

對此，許多網友紛紛回應，「我朋友說這是直升機」、「乙武洋匡的電風扇式」、「氣氛破壞者」、「害我有畫面XD」、「有小朋友後的暗號，今天竹蜻蜓嗎？」、「換個性別開這話題就變糟糕了」。

另外還有老司機分享，「有一次跟男友運動的時候我大叫，然後說我好像尖叫雞哦，我們兩個直接暫停笑到不行」、「上次跟男友運動時，我覺得姿勢很像青蛙就說出了呱呱兩個字，男友笑到說不做了」。