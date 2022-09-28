資深媒體人周玉蔻的《辣新聞》節目，昨(27日)被民視取消在53台民視新聞的聯播，她則從今(28日)起請假其主持的廣播節目以及民視節目。資深媒體人黃揚明質疑，周玉蔻這次異常低調，可能有一個異常的力量讓她如此，接下來民進黨恐怕要反擊了。

黃揚明今在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，原本民進黨信心滿滿，對桃、竹選情也很有自信，未料後續的一些攻防陷入苦戰，周玉蔻的效應，恐會讓大量年輕選民和中間選民離開民進黨，因此綠營要趁這兩個禮拜把周的效應壓到最低。

黃揚明認為，周玉蔻這次異常低調，從她今天的表現，以及她27日晚上得知自己的節目沒有聯播，到現在臉書皆不發一語。因此他認為，應該是有一個異常的力量讓她閉嘴，而這個力量有可能是周不願意曝光的事；而接下來兩個禮拜，民進黨恐怕要反擊了。

黃揚明更指出，周玉蔻27日在節目中哭，跟取消聯播無關，據他了解，他們是在27日錄影中宣布53台民視新聞不聯播，因此當時的周玉蔻並不知道此事。當時很明顯的是，周玉蔻還想把劇本轉成她是受害者，還沒有減輕攻勢，甚至要開始轉戰藍白聯手欺負她。問題是錄影一結束，她得知民視已經出手了，可能還有更高層的人去跟她說明。