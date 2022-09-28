據央視新聞報導，今天（9月28日），大陸國家「十四五」石油天然氣發展規劃重點項目——西氣東輸四線天然氣管道工程正式開工，建成後將與西氣東輸二線、三線聯合運行，建成投產後大陸西部管網系統的年輸送能力將達到千億立方公尺，將進一步完善中國西北能源戰略通道，有力提升中國天然氣能源供應保障能力。

西氣東輸四線是繼西氣東輸一線、二線、三線管道之後，連接中亞和中國的又一條能源戰略大通道，是推動共建新時代綠色能源絲綢之路的重大舉措，對於中國充分利用國際油氣資源、實現開放條件下的能源安全，具有重大戰略意義。工程起自中吉邊境新疆烏恰縣伊爾克什坦，經輪南、吐魯番至寧夏中衛，管道全長約3340公里，管徑1219毫米，設計壓力12兆帕。項目建成後，將有效增強管網系統供氣可靠性和靈活性，提高能源輸送抗風險能力，進一步促進東西部地區能源結構優化，助力管道沿線經濟社會發展和綠色低碳轉型。

西氣東輸四線工程按照統一規劃、分步實施的原則分段建設。本次開工的吐魯番—中衛段是該工程的核心組成部分，全長1745公里，途經新疆、甘肅、寧夏3省（自治區）17縣（市），管道年設計輸量150億立方公尺、增輸改造後可達300億立方公尺，預計2024年建成投產，可有效暢通塔里木大陸國產氣資源後路，緩解西氣東輸系統冬季高峰月緊張負荷狀態，為保障經濟社會用能需求和人民群眾溫暖度冬保駕護航。

西氣東輸四線工程在實施過程中，結合項目特點、難點、重點，全面推廣和應用管道建設科技創新成果。首次大規模應用18公尺加長管，預計可減少焊口8000餘道，環焊縫降幅達33.3％，有效提升管道本質安全；全線採用數位射線檢測技術（DR），實現檢測數據採集自動化、存儲數位化；推廣大口徑管道雙連管施工法，單公里節約焊接工期4天，大幅提高施工工效。嚴格執行環境保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產「三同時」制度，配套設施與在役管道並行鋪設，優先利用既有道路和設施，減少資源浪費和生態破壞。

本世紀初以來，根據大陸國家關於西部大開發的重大決策部署，西氣東輸一線、二線和三線西段、東段相繼建成投產，西氣東輸管道系統作為起步最早、管輸能力最大的天然氣管道系統，成為中國自然資源跨區域調配的「四大工程」之一，總輸送能力770億立方公尺／年，自建成以來已累計輸送天然氣約7500億立方公尺，為優化中國能源消費結構、改善大氣環境、推動相關產業發展和促進經濟發展作出了突出貢獻。