教師節還惹國文老師不開心！1名網友分享在路邊發現的紙板，上頭寫著「亂停車我會叫脫（拖）吊車來，把你的愛車脫（拖）走，請自重」，其中「來」字也寫錯，讓他笑說「通通脫掉脫掉！脱」；其他網友則說「原本很兇，寫錯字就軟了」，也有人說「說不定下次你再看到車時，真的被脫到剩骨架」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一處住家門口放置三角錐掛上紙板，紙板寫著文字，意即告誡他人勿隨意停車，否則會拖吊，不過網友卻發現有不少錯字，像是「拖吊」寫成「脫掉」，「拖走」寫成「脫走」，就連「來」字也寫錯，原PO拍下照片笑說「通通脫掉脫掉！脱！脱！脱！脱」，模仿歌曲《脫掉》。

1名網友分享在路邊發現的紙板，上頭寫著「亂停車我會叫脫（拖）吊車來，把你的愛車脫（拖）走，請自重」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

該網友曝光的照片中，紙板上寫「亂停車我會叫脫（拖）吊車來，把你的愛車脫（拖）走，請自重」；短短20字中就錯了3字，其他網友紛紛笑翻留言「原本很硬氣，寫錯字就軟了」、「看起來很憤怒，但看到一堆錯字後就感覺弱掉了」、「感覺好溫馨喔」、「傷害不大，娛樂效果極強」。

也有網友留言「國文沒學好，就會鬧笑話」、「國文老師將抵達戰場，並把你那張牌撕爛，請自重」、「國文老師已躲起來哭泣」、「最可怕的是，他不是寫錯字，下次你再看到車時，只剩骨架」、「嗆聲又寫錯字，就像要打人，結果滑了一跤，真的可悲」、「今天是教師節，老師別哭泣啊」。