桃園市長鄭文燦28日前往台大醫院國際會議中心，出席2022永續城市大調查記者會，周刊2022永續城市SDGs大調查，將永續城市評比區分為經濟力、社會力與環境力3大面向，桃園在經濟力、社會力均為六都之冠，榮獲永續城市特優獎、經濟力特別傑出獎及社會力特別傑出獎共3項大獎。

鄭文燦表示，SDGs永續發展已經成為地方治理的基本面向之一，各地方政府也透過推動地方自願檢視報告（Voluntary Local Review VLR），將低碳轉型、能源轉型及數位轉型等重要議題，落實在施政計畫中，雖然各縣市的發展條件不同，但可運用SDGs的17項目標，看到自己的進步，並透過與其他縣市分享經驗，讓SDGs永續發展成為城市發展的韌性。

鄭文燦說，桃園在疫情期間經濟力仍維持正成長，勞動參與率從59％提升至61％，在經濟部投資台灣3大方案中，截至目前為止總投資金額達1兆7994億元，其中投資桃園的金額逾3400億元，約占19％，創造超過2萬6000個工作機會。

鄭文燦另也提及，桃園實施青年首度就業補助，首度就業保險投保薪資從升格前約2萬7000元，成長至3萬1500元，逐漸紓解青年所得停滯的問題，此外，桃園的家戶可支配所得在六都中僅次於台北市，顯見桃園經濟力、就業力提升的成果。

鄭文燦指出，社會力方面，桃園是全國首創育兒津貼的城市，由於年輕指標高，市府更注重青年及年輕家庭的需求，推出許多吸引年輕家庭落腳桃園的政策，因此當台灣面對少子化以及高齡化的挑戰，全國人口數持續減少時，桃園在升格後8年來，人口逆勢成長約21萬5000人；在出生率部分，去年全國出生人數約15.3萬人，其中桃園即出生逾2萬人，也是全國第1名。