泰宗（4169）總經理王雅俊28日在法說會中表示，旗下預防反覆性泌尿道感染新藥U101，是全球首個非抗生素的藥物療法，目前正於台灣12家醫學中心進行三期臨床收案中，目標明年完成收案，2024年向台灣食藥署（TFDA）提出新藥審查登記（NDA）。

此外，泰宗透過旗下CatCHimera肝癌檢測平台開發的B 肝肝癌手術後腫瘤復發追蹤、中晚期B肝肝癌MRD篩檢及肝癌早期檢測的三項產品中，進度最快的B肝肝癌手術後腫瘤復發追蹤檢測，已經在四大醫學中心臨床試驗完成收案，預計年底前送件LDTs（實驗室自行研發檢驗技術）認證。

採取研發與通路雙軌並進策略的泰宗，近年營運穩健成長，2016至2021年的五年營收年複合成長（CAGR）達6.8％，且年年有獲利，目前自有產品與代理銷售比重分別為22%、78％。該公司前8月合併營收達5.02億元，創下同期次高，上半年營業利益與稅後淨利也同步走高，EPS達0.28元。

王雅俊指出，除了業績成長外，泰宗也投入新藥開發，進度最快的預防反覆性泌尿道感染新藥U101已進入三期臨床，而治療多肽標靶肝癌新藥PTX-9908則在開發中。

反覆性泌尿道感染主要是膀胱內層的GAG、多醣蛋白物質保護層被破壞，尿液中的刺激物或細菌直接影響真皮層，造成泌尿道感染，若半年內發生2次或1年3次，就能視為反覆性泌尿道感染。該疾病目前尚無藥可醫，多以系統性治療為主，如服用抗生素並搭配補充賀爾蒙製劑、免疫製劑、益生菌、蔓越莓等，醫師則會再叮囑改善個人衛生習慣，但此治療方式只能抑制細菌產生並無法修復GAG層。

U101是一種半合成、類似肝素（Heparin）的碳水化合物衍生物，可重建受損的GAG層並修復上皮組織，且無抗藥性風險。

王雅俊表示，反覆性泌尿道感染易造成頻尿、下腹疼痛、血尿等，患者飽受精神折磨、焦慮與生活品質下滑，若情況嚴重將可能演變成腎盂腎炎、敗血症，甚導致休克，具有致命風險。目前國內有嚴重反覆性泌尿道感染患者約35萬人，輕症者近100萬人；在歐美、亞洲等地估計也分別有約1,700萬、5,560萬名病患。