從2019年起，新北市府以「招商一條龍」加速企業落地及投資新北，至今已創造逾3,600億元投資金額；在疫情及國際政經動盪襲擊全球，台灣中小企業營運以及經濟均面臨嚴峻挑戰。新北市長侯友宜28日指出，新北市將從「招商引資」的角色提升為「轉型輔導」，透過「NTCD」（平台鏈結、輔導轉型、振興行銷及開發創新）四大面向，與企業一起成長，持續帶領30萬家工商企業轉型升級。

新北市持續推出全國首創率地方政府先行的創新政策，包括，領先地方政府成功向中央爭取「新北市工業區立體化」，將原先僅適用編定開發工業區的立體化政策，擴大適用至一般都市計畫工業區、全台第一個以「地方政府」啟動「群眾募資計畫」等。

為讓企業在新北大賺錢，市府經發局推動產業經濟政策四大面向，透過智慧、數位、永續、創新，持續改變新北的投資環境。經發局指出，透過「國際採洽會」作為產業媒合平台，協助新北業者開拓海外市場，4年媒合1,502場次，創造98億元商機。

在「Transformation輔導轉型」上，藉由「工業區立體化」向天空要地，已審理通過59案，為全台審理案件通過數最多的縣市，申請總樓地板面積達72.4萬平方公尺，相當於4.5座新北市政府大樓，預計可提供超過2萬1,222個就業機會。

「Commerce振興行銷」推展各項措施與活動，提振新北在地經濟，4年帶動近330億元商機。

侯友宜強調，新北未來產業空間將藉由六大區域產業聚落的永續發展，以「Development開發創新」帶領新北走入經濟大開發時代。除持續開發「產業園區」增加產業用地，也規劃以點線面串連產業空間，由工業區立體化創造更多產業空間，配合微笑三線的完善交通路網，將產業脈絡延伸至6大核心區域。

後續更將藉由「新北產業發展自治條例」法制化，促進新北產業研發創新、發展新興跨域產業及增進公私合作的機會，達成新北2030產業多元倍增目標。