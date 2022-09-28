屏東長治鄉繁華地區傳出將申請興建4棟納骨塔，因鄰近學校與住家，引來鄉民熱議，屏東縣議員吳亮慶更直指，地主就是台灣日本關係協會會長蘇嘉全；對此，蘇28日發出聲明指出，完全不符事實，此案於2020年選舉就遭有心人誣指，皆已提告在案，今年舊案重提，都是選舉操作。

蘇嘉全表示，該土地原為舊式墓園，已由家族決議，出售給專業管理團隊經營，非本人或家族所持有。且此園區並無興建高塔式建築(納骨塔)計畫，與吳亮慶所稱完全不符。

當初舊墓園售予該團隊時，雙方共識為朝友善環境、公園化墓園規畫，除供人慎終追遠之外，也讓後人祭拜時能有休閒、舒適的空間。

蘇嘉全也強調，墓園相關開發皆依照政府法令，並經由縣政府層層關卡，嚴格審查核可，一切程序完全合法，不容抹黑。認為選舉到了，期望候選人的言論能回歸政策面的討論，用子虛烏有、悖離事實的言論，不能爭取到選民的認同。