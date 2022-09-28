新北市長侯友宜博士學位資格問題引發爭議，民進黨新北市長參選人林佳龍陣營今下午到新北地檢署告發侯友宜偽造文書，侯友宜競選辦公室貼出警大官方聲明回擊，不過警大晚間卻發聲明反駁，這是公關室媒體聯絡承辦人未經長官核准授權就擅自回答，並非是本校發布的聲明。

警大表示，圖卡內第1張23日晚間電子媒體報導製作的圖卡，是媒體與公關室承辦人電訪自行製作，並非本校發布之聲明。而第2張公關室人員與媒體對話，是公關室媒體聯絡承辦人23日晚間21時左右受媒體電話詢問，經口頭回答後，該記者表示是否有文字可以參考，該員大意擅將自己辦理業務所繕寫的個人筆記資料，且未經長官核准授權，以LINE傳送給該記者參考，但完整對話紀錄下有說明「沒發新聞稿」。

警大說，第3張24日下午1時26分警大人員與侯友宜競辦聯繫，是告知澄清該辦所稱的聲明資料，非以本校立場發出，請該辦勿再引用，該通電話是為了澄清說明。第4張24日晚間21時51分，中央社報導標題為「侯友宜學歷風波 警大：並未發出任何正式聲明」的新聞，為記者先電話詢問公關室承辦人後，獲知本校立場，乃請求承辦人正式告知經核准回應內容的報導。

警大強調，本校是學術機關，無意介入選舉紛爭，自始一再強調未正式發布任何聲明，但侯友宜競辦卻引用媒體資訊指稱為本校的聲明。全案係業務承辦人員個人疏失，未於第一時間向長官回報，而造成紛爭，將依相關規定議處。