華語樂壇天后李玟（Coco）近年把演藝重心放在大陸，擔任選秀節目《中國好聲音》夢想導師，日前有一段她在錄製現場發飆的26秒影片在網路瘋傳，原來李玟不滿節目遊戲規則不公，理智線當場斷掉。

畫面中，李玟身穿桃色連身褲搭配黑色皮衣，在《中國好聲音》全國五強晉級賽的錄製現場痛罵節目組：「瞎的！大家都在看！導演請給我一個遊戲規則！」她表示一名只拿73分的學員有第2次機會，但另一名擁有88.3分的學員卻得面臨淘汰的命運，不理解為什麼那麼不公平，希望導演能給出合理的解釋，隨後悻悻然地離去，其他工作人員未攔阻。

李玟罵節目制度不公平，要求導演出來解釋。（圖／微博）

影片傳開後，不少網友都力挺李玟，紛紛留言：「李玟老師真性情愛了，這節目不值得」、「支持COCO！節目需要熱度沒關係，但是你的規則不要瞎到愚弄人」、「之前《好聲音》就感覺很假，唱得好的居然淘汰了…可惜了那麼多新人」。

但也有另一群網友抱持不同的意見，表示：「傻姐姐，綜藝節目有什麼公道，有的只是黑幕，有的只是內定而已。機會不是留給有準備的人，機會是留給有資本後台的人的」、「很公平啊，看誰給錢多啊！你以為比唱歌實力啊？不會吧不會吧」、「本來組內pk就是爛賽制」。

李玟今（28日）晚間針對動怒事件發文，表示：「愛學員心切，經過導演組的耐心解釋與溝通，一切誤會都解除！」請大家期待節目的播出，會繼續加油。