資深藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺對抗直腸癌8年，今年8月21日仍不敵病魔辭世，享年39歲，讓余家陷入低迷情緒，被訪問心情，余天表示「很多人都說放下、放下，但越想放下就是放不下，可能要一段時間」；近日余祥銓曬出父子合照，余天總算露出笑容，讓不少網友放心許多。

余祥銓今（28日）在facebook曬出與余天的照片，他直呼「我爸爸真可愛，堅持幫我挑衣服」，並透露身上穿的衣服就是余天幫忙搭配的，嘴甜誇「我的潮流老爸」，照片中余祥銓穿著黃衣綠褲摟住余天肩膀，余天雙手叉胸，父子倆面帶微笑看向鏡頭，另一張照片余天挑了一件粉色上衣，仔細地在余祥銓身上比對，父子倆難得溫馨。

許多網友紛紛留言：「余天大哥看起來心情平靜多了加油」、「非常非常開心看到您們臉上的那抹笑容，一定會慢慢走出來」、「走出悲傷，總算看到你的笑容」、「很棒喔，終於看到爸爸的笑容！一切都會慢慢好起來的」。

余天7月時因選舉太過操勞，已經有小中風的症狀出現，在服用藥物和家人悉心照料下慢慢好轉，不料愛女辭世，有許多人擔心74歲余天的身體狀況，據《鏡週刊》報導，有民眾表示連續2天目擊余天現身榮總看病，其中一天有助理陪同，另一天則是自己一人到場。余祥銓先前有透露爸爸的病情，經過核磁共振顯示，余天血管是塞住的，還說余天打電話告訴他「半邊麻痺」，現在狀況已經好轉許多，目前都會定期回診追蹤檢查。