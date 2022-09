王室記者瓦倫丁洛(Valentine Low)在新書爆料,早在2020年哈利、梅根夫婦決定與王室切割前夕,內部緊張情勢已經存在,稱已故女王否決了他們的5大提議,要麼接受,要麼離開。

根據澳洲新聞網(News.com.au)報導,薩塞克斯公爵夫婦2年前投下震撼彈,宣布脫離英國王室,隔幾天女王伊莉莎白二世、王儲查理,以及威廉、哈利兄弟齊聚山均漢姆莊園,召開緊急會議討論夫婦倆未來,即知名的「山均漢姆峰會」(Sandringham Summit);如今這場談判有新的內幕浮出,王室記者瓦倫丁洛(Valentine Low)在即將出版的新書《朝臣:王冠背後隱藏的強權》(Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown)爆料,哈利、梅根曾厚臉皮提議5大條件卻被女王否決,包括續留王室、每年送1個月的假期、允許有更多自主時間、參加一定數量的王室活動、財務獨立。

另一項關鍵因素,認為夫妻倆不能在兼具頭銜的情況下享有其他利益,這攸關其他沒有直接繼承權的王室成員,將是嚴重影響。脫英後的現況是,他們最終與Spotify和Netflix等商業平台簽署協議。

瓦倫丁洛表示,談判現場其實有一股「正面情緒」,雙方都認為可以達成共識。然而,最後女王發出最後通牒,拒絕這種「要脫不脫」的約定,要麼留下、要麼走人。