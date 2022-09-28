電影《兜兜風》去年在金馬影展備受矚目，男主角林鉅入圍第58屆金馬獎最佳新演員獎與國際影評人費比西獎，並入選韓國全州國際影展競賽等多個國際影展，宣布定檔於9月30日全台上映，28日舉行首映聯訪活動，去年成為「最年長金馬獎最佳新演員獎入圍者」的資深藝術家林鉅、北影新人黃劭揚以及金鐘女星黃柔閩、導演詹凱迪共同出席受訪。

林鉅在片中飾演的父親角色，看似好賭、一事無成，他表示現實中不會對這類型的小人物產生反感，「我對失敗的人不是同情，更不會看不起，反而是尊敬。」他看見這些男性肩負著成功的壓力，「雖然我不是賭徒，但我理解他們不論用什麼愚笨的方式，都想以行動力去實踐。」話鋒一轉，他看著導演詹凱迪表示讚賞：「拍電影也是賭徒，要視金錢如糞土，心臟很大顆才可以拍電影！」他開玩笑形容好友侯孝賢就是個「偉大的賭徒」，看著侯孝賢不計成本拍片，那是一種氣魄。

另位男主角黃劭揚當年不到20歲就入圍金馬最佳新演員，並拿下台北電影節最佳新人獎，戲外卻走向人生低谷，他表示曾經嘗試到台北打拼，「打工當場務，但薪水很少，台北物價高，很難維持生活。」無奈沒有家人可依靠，演員之路難繼續，只能找相對穩定的工作維持生計，不會埋怨家人？他坦然說：「人不能選擇出生環境和家庭，只能樂觀面對。」

黃柔閩當初受邀成為《兜兜風》的表演指導，她表示非常緊張，「要教一個鼎鼎有名的藝術家（林鉅），壓力很大！」因此她事先拜訪林鉅，聽對方對表演的看法，也告訴對方：「演員就是一個藝術創作者，畫家駕馭對畫布的恐懼，就像演員駕馭對角色的恐懼。」林鉅果然立刻抓住演員這份專業的精髓。

面對指導黃劭揚演技，黃柔閩又是另一種擔心，雖然對方拿過北影新人獎，但許久沒有主演電影，她先安排基礎表演課，「不過這個孩子不太能聽指令！我心想：『天啊，我該怎麼辦，課程是不是該修改一下？』」黃劭揚害羞說：「原來不是我犧牲最多，其實是大家。」電影30日上映。