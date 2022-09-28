巴黎時裝周盛大開展，而打頭陣之一的品牌迪奧（Dior）與聖羅蘭（Saint Laurent）除了彼此檯面上的較勁，品牌大使的過招更是外媒側寫重點，Dior和Saint Laurent彼此的品牌大使均是出自韓團Blackpink，兩人現身花都巴黎更是成為秀前焦點。Dior品牌大使Jisoo現身品牌秀場以一身黑色小洋裝搭配黑色網襪，手提Dior 2023早春Lady Dior黑白色裝飾刺繡小型提包，完美符合她的優雅身段，她一現身就引來品牌CEO Pietro Beccari貼身護衛的特權，足見品牌對Jisoo的高度禮遇；而在另一處打對台的同台姐妹Rose同樣一身黑色呈現Saint Laurent魅力，還選擇了深V貼身小禮服搭配她招牌金髮，加上逆天長腿與手拎的YSL知名Hobo小型包款，搭配秀場佈置的巴黎氛圍可說相當迷人。

Dior本季大秀於杜樂麗花園（Jardin des Tuileries）舉辦，這份連結則是緣於1533年嫁入法國皇室的皇后Catherine de Medici，由她為歐洲引進了高跟鞋、胸衣與Burano蕾絲，為現代女性的美感奠定了基準，這也是激發品牌創意總監Maria Grazia Chiuri設計靈感的重要來源。2023春夏系列無庸置疑的帶來一股復古宮廷美學，從胸衣到蓬裙，Maria Grazia Chiuri為古典時尚打造了全新面目；而Saint Laurent在2023春夏系列中，則師法了1980年代聖羅蘭先生發表的經典連身服飾，透過全身包覆性的連身服與等身齊長的外衣，打造律動飄逸的服裝結構，如同現代舞中肢體延續的線條美學，都成為本季Saint Laurent的設計之美。