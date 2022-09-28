伊朗日前爆發婦女未穿戴頭巾遭捕致死案，恰巧呼應了電影《贖罪風暴》。（海鵬提供）

伊朗日前爆發婦女未穿戴頭巾遭捕致死案，不僅點燃民眾怒火，抗議風暴甚至延燒至歐洲及聯合國。該事件凸顯當今伊朗女性所面臨的艱難處境，恰巧呼應了電影《贖罪風暴》的血淚指控。導演之一的瑞典裔伊朗女星瑪莉雅姆莫卡達，甚至因為回國籌拍該片而遭到沒收護照，並限制她三年內不得離開伊朗。

她於是趁「軟禁」期間和導演老公貝塔什薩納哈完成《贖罪風暴》劇本，最後電影不僅入圍柏林影展，更一舉勇奪觀眾票選獎，並獲美國女性電影記者聯盟大推「此生必看！」而這部透過一宗丈夫冤死案、描述伊朗女性困境的電影《贖罪風暴》，同時也拿下瑞士蘇黎世影展最佳國際電影大獎。

集編、導、演於一身的瑪莉雅姆莫卡達，出生於德黑蘭，她在瑞典哥德堡表演藝術學校畢業後，即回到伊朗為賈法潘納希等名導拍片，不僅結識丈夫貝塔什薩納哈，演出作品也在國際影展頻頻獲獎，知名度與日俱增，執導作品《贖罪風暴》將於10月7日在台上映。