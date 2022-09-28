高雄DAKUO×KO-IN新創將於十月份舉辦3場演講，首場由DTA副理事長詹婷怡分享5G產業第一線的趨勢觀察，壓軸要談最夯的元宇宙如何落地？聽光禹國際董事長字維新勾勒元宇宙的商業模式。

此活動由高雄市經發局主辦，第1場由數位轉型產業暨經濟發展協會（DTA）副理事長詹婷怡10月5日在KOIN智高點率先揭開十月系統講座「5G產業加值應用及世代遠景」。

根據MIC（資策會產業情報研究所）統計，到2030年5G帶動的服務產值高達7000億美元。將影響金融、農業、汽車業、零售、公共安全、娛樂媒體、交通、能源、醫療等十大垂直產業創新。面對全新的經濟賽局，包括自駕車、智慧製造、數位紡織、遠距醫療、VR購物等，專家將帶來精闢分析。

接續在10月18日趨勢小聚，在高雄市鹽埕區七賢三路的DAKUO由安永企業管理諮詢公司經理鄒子昂、愛呔的狗創辦人許冠文、聯合創新加速器營運總監林宜靜與美商Coinllectibles北亞業務行銷負責人鄭士光，一起聊聊在數位轉型與邁向元宇宙有哪些成功方程式。

至於壓軸演講則於10月31日在KO-IN智高點舉行，將由光禹國際董事長宇維新以「世界航向元宇宙 ： 台灣要如何打造新創艦隊元宇宙」為題，分享實際案例。