由上海師範大學休閒與旅遊研究中心、華東師範大學工商管理學院休閒研究中心共同編製的《2022中國城市休閒化指數》報告28日在上海發佈。從綜合指數來看，2022年排名前5位的城市依次是北京、上海、廣州、重慶和深圳，透過經濟水準相對發達、人口規模大，具備充分的休閒產業供給和市場消費規模。

根據中新網引述該報告，排名6至10名的城市分別為成都、杭州、南京、西安和武漢；排名後5位的城市是蘭州、拉薩、呼和浩特、西寧和銀川，反映在城市休閒化發展的整體性方面還存在諸多不足。

《中國城市休閒化指數》課題組首席專家、上海師範大學特聘教授樓嘉軍認為，未來大陸城市休閒化發展將會出現幾個趨勢。包含城市休閒化效應由「引領示範」向「輻射帶動」轉變。

他說當前以北上廣深圳等超大城市為首的休閒化發展勢頭迅猛，尤其是疫情防控常態化形式下，這些大城市湧現出的新休閒消費業態正在向周邊城市蔓延，可預判必將推進城市整體的旅遊休閒環境優化，以及休閒服務體系完善的的輻射與帶動。