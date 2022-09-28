由兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行的睿能新動力公司台灣分公司的107億元聯貸案，已在28日完成籌組及簽約，主要授信用途為借新還舊、擴充購置電動車用電池及充實營運週轉金等資金需求，對此兆豐銀指出，其他重要參貸行，還包括了臺灣銀行、農業金庫、第一銀行、合作金庫、安泰銀行、彰化銀行、臺灣企銀、富邦銀行、台新銀行等9家銀行，最後以107億結案簽約。

Gogoro是在2019年進行相關聯貸，時隔三年透過此次聯貸進行借新還舊，由於最近金額破百億的聯貸大案不多，電動車在綠色金融放款上又相當有代表性，使得該聯貸案相當受到矚目，兆豐銀也認為，最終募集金額逾百億元，顯示銀行團對Gogoro及經營團隊的肯定及對未來營運的信心。

兆豐銀指出，Gogoro不僅為台灣電動機車市占率第一的品牌，Gogoro的電池交換與車輛平台，提供智慧、已驗證、且永續的長期生態系，並提升消費者對電動機車的接受度，改變國人使用能源的方式，在國內推動環保交通工具上是非常有指標性的公司。

對於Gogoro的營運前景，兆豐銀也分析，今年4月Gogoro已成功在美國納斯達克掛牌上市，並透過私募引進鴻海、GoTo Group及Hero MotoCorp等策略夥伴，未來將複製台灣電動車及電池交換成功經驗，推廣至印度、印尼、中國大陸等地，未來發展前景可期。目前該公司目前已生產逾百萬顆智慧電池並於全台佈建超過2,400個電池交換站，電池交換系統亦已累積超過3.3億次的電池交換，未來Gogoro除持續研發固態電池等新一代電池技術與電池交換管理平台外，並將持續投入Super GoStation等硬體設備支出，以進一步提升消費者便利與舒適的換電體驗。