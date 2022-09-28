在美元走強下，28日在岸人民幣（CNY）兌美元創逾14年低，迫使中國人民銀行28日傍晚開口穩匯。大陸全國外匯市場自律機制電視會議召開，人行在會上指當前匯市存在少數企業跟風炒匯、金融機構違規操作等現象。並強調不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸。

消息傳出後，觸發人民幣匯價28日晚間應聲反彈，在岸價及離岸價（CNH）急拉，走強至7.23。

綜合陸媒28日報導，由人行召開的全國外匯市場自律機制電視會議27日舉行，據人行官網新聞稿顯示，本次參加會議的有人行、外匯局有關司局，人民銀行上海總部，以及全國外匯市場自律機制核心成員。

會議強調，外匯市場事關重大，保持穩定是第一要義，人民幣匯率保持基本穩定擁有堅實基礎。相較於許多經濟體面臨滯脹風險，大陸經濟總體延續恢復發展態勢，物價水平基本穩定，貿易順差有望保持高位，隨著宏觀政策效應顯現，經濟基本盤將更加扎實。

會議指出，當前外匯市場運行總體上是規範有序的，但也存在少數企業跟風炒匯、金融機構違規操作等現象，應當加強引導和糾偏。同時必須認識到，匯率的點位是測不準的，雙向浮動是常態，不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸。

會議要求，自律機制成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩定，堅決抑制匯率大起大落。報價行要切實維護人民幣匯率中間價的權威性；銀行自身要基於風險中性原則合理開展自營交易，向市場提供真實流動性；成員單位要進一步加強對企業和金融機構風險中性的宣傳和引導，進一步提升幫助企業避險的服務水平；有關部門要加強監督管理和監測分析，加強預期管理，遏制投機炒作。

報導稱，在美元走強下，在岸人民幣兌美元28日下午跌破7.24關卡，大跌878基點，創2008年1月以來新低。離岸人民幣（CNH）跌勢更猛，跌破7.26關卡至7.2656，創有紀錄以來新低。但人行開會消息28日傍晚傳出後，在岸人民幣兌美元短線拉升超過百點，報7.2385；離岸人民幣拉升超過200基點，報7.2398。