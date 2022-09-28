台中市謝姓男子去年間因與同居女友發生感情糾紛，竟持刀劃傷女方大腿，經送醫縫10針，翌日還強逼女友脫衣自慰供其觀看並錄影，女子不堪報警處理，檢警將謝男依強制猥褻、恐嚇危安、傷害等罪移送，一審謝男共判有期徒刑5年3月，其中7月得易科罰金，可上訴。

判決書指出，謝男與被害人原為同居男女朋友，去年8月間，謝男疑懷疑被害人劈腿，雙方發生激烈爭執，謝竟基於傷害之犯意，持刀劃傷被害人左大腿外側，女子經就醫後又返回兩人租屋處，隔日凌晨謝逼被害人脫衣自慰，拿手機錄影，還命令「淫蕩一點，腳張開」等語。

期間謝以通訊軟體LINE傳送被害人訊息：「你他X做好進醫院的準備」、「你會進醫院」、「你會受傷很重」、「門敲破」等恐嚇字眼，讓被害人其心生畏懼，同年9月間，被害人遭謝男毆打，導致左眼紅腫且瘀傷，決定不隱忍、報警處理。

判決書指出，當時謝強令被害人褪去衣物並自行撫摸陰部，且以自己手指進入陰道之自慰動作供其觀覽，謝辯稱並無強迫或違反被害人意願，拍攝自慰影片，是2人「相處之情趣」，並提出被害人曾自拍性感照片或影片等語。

一審審理時法官勘驗謝男拍攝的自慰片，發現被害人左大腿受傷仍包覆紗布，表情不悅顯然被逼迫，另謝男辯稱無持刀傷人，但被害人錄音質問謝男為何砍她後為何還帶她就醫，謝回說「就覺得說反正讓人家受傷總是不好的」，證明謝持刀傷人。

法官以謝男犯行明確，依恐嚇危安罪判刑3月，2次傷害罪各判刑10月、6月，強逼拍攝自慰片犯強制猥褻罪判刑4年，共判有期徒刑5年3月，其中7月得易科罰金，罰金21萬元，全案可上訴。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。