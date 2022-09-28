導演陳潔瑤（右二）執導素人演員張祖鈞（左二）。（華映提供）

由陳潔瑤執導的溫馨電影《哈勇家》，將於11月11日上映，昨金馬入圍名單公佈，《哈勇家》成為最搶眼的黑馬之作，一共入圍了6項金馬大獎，成為2022年最受矚目的電影之一，且全片除了小薰等少數的專業演員、多半主角都是由素人演出。

對於電影受到金馬獎的肯定，陳潔瑤表示當時正在準備一個國際視訊會議，再加上先前車禍左手骨折開刀，目前正在休養，只能用右手打手機，但仍是開心的感謝電影團隊、拍攝地南山部落和演員，「不管有沒有入圍，是你們（演員群）讓電影活了起來，感謝金馬，感謝評審，入圍就是最大的肯定！我不擅於講感性的話，只能盡情表現在電影裏，能夠入圍最佳劇情片，是給《哈勇家》幕前幕後所有團隊最大肯定！我深信祖靈的魂，已經在這部電影裡，我愛我是泰雅族。」

入圍新人獎的張祖鈞則是趁著下課的空檔看直播，聽到自己的名字都楞住了，張祖鈞目前是高中生，是住在電影拍攝地南山部落的少年，他熱愛泰雅族文化，便擅長吹奏泰雅的口簧琴，導演陳潔瑤曾經拍攝過紀錄片《泰雅巴萊》，便是紀錄他的成長和生活，而導演便以此為原型，創造他在《哈勇家》中的角色，他說：「謝謝評審，感謝劇組所有工作人員，抱著平常心，是自己就會是自己的，這一刻，真的很驕傲。」

而入圍最佳女配角的林詹珍妹一頭白髮，是位充滿個性的泰雅阿嬤，她也是演出《只要我長大》的童星林晨皓在現實生活中的阿嬤，更是導演陳潔瑤心目中扮演阿嬤的第一人選，首次演出，自然又動人的表現，便讓許多影評人驚豔。

但林詹珍妹對於入圍金馬獎大感意外，入圍當晚甚至開心到睡不著覺，「當初是抱著試試的心情來演，怎麼會入圍啊！我什麼都不懂，還好有大家的陪伴，演的時候聽導演講劇情，很像自己曾經歷過的，就發揮出來。」她也開心透露已有很多晚輩想為她好好打扮，「要準備原住民服裝，到時侯再看看穿什麼，只要漂亮就好。」

而在片中扮演張祖鈞媽媽的小薰從《只要我長大》到《哈勇家》一直和陳潔瑤合作，《哈勇家》從尋找素人演員開始，小薰都有參與。公佈入圍名單時，她正忙於工作，忙完後得知消息，她也感到無比開心，「親愛的主耶穌謝謝你，沒想到《哈勇家》獲得評審的喜愛，入圍大獎，《哈勇家》對我來說很特別也重要，因為我從最剛開始就參與其中，還在選角時陪著一起試戲，更開心的是可以讓原民傳統文化被看見被傳承，身為泰雅族的一份子，我感到驕傲。Mu huwai bar lai sinsiy na，mer ser bun （感謝評審們）」