資深媒體人周玉蔻主持的政論節目《辣新聞》，昨(27日)被民視取消53台民視新聞的聯播，只在152台民視台灣台播出，周今(28日)請假她主持的廣播節目《新聞放鞭炮》及民視《辣新聞152》節目，周表示將在10月10日國慶日重返主持崗位。前民進黨立委郭正亮表示，民進黨整個北台灣恐怕都會被周玉蔻掃到，新竹市長選情幾乎沒有機會，台北市機會也渺茫。如今綠營開始和周玉蔻淡化關係，連總統蔡英文周邊重要的人都出手了。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》中認為，周玉蔻避風頭，是要讓選舉回到正軌，若她10月10日回來節目，不只壓掉總統蔡英文的國慶演說，也使陳時中重新回到周玉蔻的軌道，開什麼玩笑？因為離選舉僅45天，大家對她沒有把握，因此郭正亮認為，聯播網他不敢講，但民視她恐怕回不去了，如果現在下架，不好交代，因為周玉蔻也有死忠觀眾，到時搞不好會用別的理由，比如日本開放，想去京都懷念一下等等，甚或是其他理由。

郭正亮指出，綠營開始和周玉蔻淡化關係，在蔡英文和慈濟見面之後，開始避開周，只有民進黨新竹市長候選人沈慧虹對她又愛又怕。如果周玉蔻節目恢復，綠營民代也沒人敢去了，看來切割的動作已經很明顯，連總統周邊重要的人都出手了，除了不讓周玉蔻連結綠營的候選人，也不讓她連結民進黨部，之所以會這樣做，這在形式上一定是經過一個團體討論，但不會是蔡英文拍板。

郭正亮表示，綠營整個北台灣選情，恐怕都會被周玉蔻掃到，蔡英文非常重視北台灣，如今除了新北市之外，新竹市幾乎沒有機會，台北市機會也渺茫。因此對蔡英文來講，台北市、桃園、新竹、基隆還要拚，怎麼可能讓這變數回來，至少電視的部分，恐怕不太可能讓周再回去，不然一定又會變成焦點。