莫忘師恩！國民黨台北市長候選人蔣萬安今(28日)出席《台北．萬安》新書座談會，求學時的政大外交系主任鄧中堅及胡為真教授都出席，蔣萬安親自獻花表達對師長的感謝，謝謝老師指導了他們夫妻的學業，也見證了他們的求學軌跡。針對媒體人黃清龍昨(27日)發表新書《門裡還是門外？從蔣經國日記再探孝嚴身世》，質疑黃埔一期師長級將領郭禮伯才是蔣萬安的祖父，蔣萬安則強調，姓章姓蔣不重要，「愛台灣就是我的DNA」。

「對我來說，今天是一個很特別的教師節。」蔣萬安今在臉書發文表示，他的母校政治大學外交系友會，攜手天下雜誌出版社，為他舉辦了《台北．萬安》新書座談會。蔣萬安感謝今天許多系友跟學生出席，其中讓他最動容的，是他和太太共同的師長，求學時的系主任鄧中堅教授，以及胡為真教授也蒞臨。蔣萬安獻花表達對師長的感謝，謝謝老師指導了他們夫妻的學業，也見證了他們的求學軌跡。

蔣萬安感性表示，胡為真教授在致詞時勉勵他要從容不迫的面對困難，鄧中堅教授則回顧他雙主修外交、法律的求學歷程，也祝他萬事皆成。在蔣萬安心裡，老師們除了傳道授業以外，也是用「百年樹人」的精神來育才播種、用歲月來靜候學生逐梯成材；他們見證了自己改姓蔣之前的求學生涯，也看著他從外交系畢業的20年間，赴美求學、矽谷執業、創立律師事務所、返台投入公共事務的一點一滴。

「我無法迴避作為蔣家後代所引起的討論。」蔣萬安強調，人沒有辦法選擇自己的出身背景，但可以決定自己的生命態度；對他而言，姓章姓蔣不重要，「愛台灣就是我的DNA」。他再次向全天下的老師獻上感謝，謝謝他們見證了每一位年輕人的成長歷程、提攜了每一位奮力前進的學生。教師節快樂！