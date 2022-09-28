楊紫瓊為詮釋俞秀蓮出了不少苦頭。（索尼影業提供）

張震（左）跟章子怡在電影結尾的戲，惹哭過不少觀眾。（索尼影業提供）

索尼經典影業即將於9月30日發行全新《臥虎藏龍》22周年4K數位修復版，本次上映版本採用最先進技術修復，全新未曝光過的修復版本，將在電影院大銀幕首次上映，電影色澤與畫面細節將使全台影迷驚豔，喚起大家當年的感動。

《臥虎藏龍》2000年上映，創下多項影史望塵莫及的驚人紀錄，最終在全球狂掃2億1000萬美金票房，其在美國1億2800萬美金的成績更是至今美國影史最賣座的外語片。《臥虎藏龍》也備受影評人讚賞，隔年榮獲奧斯卡10項大獎提名的輝煌紀錄，最後獲得「最佳外語片」、「最佳攝影」、「最佳藝術指導」以及「最佳原創音樂」4項大獎殊榮，不僅是台灣影史首部獲得奧斯卡肯定的電影，且是全球影史獲得最多項提名的奧斯卡最佳外語片紀錄保持電影。

李安在近期的訪談中提到：「《臥虎藏龍》除了啟發自大家印象中的功夫片之外，還有歷史片、黃梅調歌舞片、中國戲劇戲曲和很多美感的東西。」他想拍的不只是一部武俠片，而是一部反映中國文化與傳統教養觀念的電影，他希望賦予角色更多追求自由的意識：「這是一個關於純真與真實感受的故事，我試圖把這部電影拍成另一種類型，它至今仍然是我拍過最困難的片。玉嬌龍在片尾的縱身一跳，我認為她是為了自由而跳，為了逃離父權社會的箝制，這一場戲就是我想拍這部電影的原因。」

楊紫瓊在月初多倫多影展獲頒最佳突破獎，她在訪談中也回憶起當年拍攝《臥虎藏龍》的辛苦與壓力：「那是我最難忘、最開心、最痛苦也最感動的經驗。我當時連劇本都沒看就等了李安整整兩年，那段期間我一部片都沒有接，就為了演這部電影，現在想起來還是很值得。」

談到拍攝時的辛酸血淚，楊紫瓊笑道：「我那時第一個在院子裡的動作戲就受了很嚴重的傷，我撕裂了我的前十字韌帶，必須回到美國進行手術再回去拍攝現場。最後那場戲我抱著周潤發的時候，其實我的腳還被木箱固定住，而且必須被吊得高高的，那個姿勢真的很可笑，但我當時內心是很激動的。」

對於這場感人的告別戲，李安也回憶道：「我知道他們是真的在哭，幾個月來的壓抑和壓力，都在那個時候被釋放。」在看到楊紫瓊的演出後，李安也忍不住躲起來哭了15分鐘，「這是我拍過最困難的電影，也是我人生最痛苦的時刻，我仍然想要很棒的武打戲，但是我同時也想要好的美術陳列、歷史還原和演員表現。我當時很貪心，這可以說是我的童年幻想，我常笑說這部電影是我的幻想和中年危機糾結在一起。」