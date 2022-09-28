無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前借用台北市立大學博愛校區中正堂舉辦競選總部成立大會，引發社會關注，台北市立大學學生會也對學校提出質疑，曾邀請具有政治背景的學者來當公投講座的講師，卻因避免校園政治化遭拒絕，但如今標準在哪裡？北市議員吳沛憶也痛批，教育局應要求北市大提出借用辦法，不然就是雙重標準。

黃珊珊25日在台北市立大學，舉辦競選總部成立大會，不過，北市大明文規定，校內場地不得從事政治集會或競選活動，被質疑是違規還享有市府特權；吳沛憶提到，有學生向他反應，過去曾向學校申請想在校內主辦公投講座，卻遭校方干預，而如今校方卻能借場地給黃珊珊辦選舉活動，根本就是雙標，為什麼學生辦公投講座不行，黃珊珊辦競選活動就可以。

吳沛憶指出，北市大日前聲稱出借前有經教育局同意，但詢問教育局長時，卻矢口否認，並表示未接獲正式公文詢問，雙方擺明在互推責任；對此，教育局長曾燦金指出，這算是大學自治，但沒有收到北市大正式來函，當初也有想過是不是要像中元普渡全部禁止。

北市議員王閔生也表示，大學在行政上有問題，就要輔導，如果是大學自治，那預算也不用送來審，我們尊重學術自由，自我管理，但發生這樣的事情，都說大學自治，該如何監督，現在就是雙標。

吳沛憶說，公家場地當然要做到公平，如同現在高中以下學校，有一個租借辦法，非上課時間大家都可以借，北市大應建立一個公平公正的辦法，要借就要大家都可以借，不能讓市府資源獨厚黃珊珊跟民眾黨。

北市大學生會則表示，這次參選人租借中正堂的收費標準；若本次參選人是以規定付原價租金租用學校場地的話，未來其他政治活動是不是也可比照相同的租金標準。

學生會指出，近期校內社團如有相關場地租借問題，校方是否能夠落實學生優先租借；此外，過去曾向校方提出舉辦公投講座，但學校卻以避免校園政治化為由遭拒，所以想問校方，未來是否能重視學生會的學權議題、社會議題的倡議。

北市大表示，黃珊珊場地借用是按照標準全額支付，沒有任何折扣，且也加收入場及清潔時間的費用，2小時活動的收費時間達16小時，目前也已經公開聲明歡迎各參選人依規定付費借用場地，挹注校園財源。