台股28日大跌361點，金管會表示，28日台股交易量約2,296.54億元，比上周日均交易量1,836億元，明顯增加，「顯示有投資人逢低承接」，同時26日到28日三個交易日，外資賣超金額並不大，金管會重申，將密切注意後續美國聯準會升息狀況，並關注外資資金匯出入動向對台股的影響，適時採行相關措施。

金管會建議投資人要關注上市櫃公司基本面，強調台股基本面穩健、具相當韌性，今年截至8月底本益比10.95倍，現金殖利率達4.68％，若加計股票股利為4.86％，上市櫃公司前八月累計營收28兆元，較去年同期增加9.93％。

且上市櫃公司海外投資今年上半年投資損益合計6,248億元，為近十年同期最高。

台股今年到9月27日是下跌24.11％，同期間其他主要市場亦呈下跌，例如韓國股市下跌25.31％、深圳下跌24.78％，美國那斯達克下跌30.78％，即台股跌幅仍不是最深。

金管會分析，台股近日是受美國聯準會升息、美元強勢、地緣政治等國際情勢影響，集中市場加權股價指數波動較大，28日台股收盤13,466點，下跌361點，跌幅2.61％。

金管會建議投資人可多關注上市櫃公司基本面變化，依本身投資策略審慎投資；另美國升息目前仍持續進行中，未來市場仍受到美國升息及俄烏戰爭等影響，金管會將密切注意後續美國聯準會升息狀況，並關注外資資金匯出入動向對台股之影響，適時採行相關措施。