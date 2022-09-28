為因應莫德納雙價次世代疫苗10月3日起開放第二階段對象接種，台北市新冠疫苗接種預約平台29日起，開放莫德納次世代雙價疫苗預約，並調整預約年齡為50歲以上，預約日期至9月30日，預約時間為上午9時至晚上9時開放。

北市衛生局表示，莫德納次世代雙價疫苗9月24日起，提供第一階段對象作為追加劑接種，截至9月28日止北市共計接種服務1萬2474人，中央已宣布自10月3日起，開放第二階段對象作為追加劑接種，包含50至64歲成人、醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員／船員、機構與社福照護系統相關工作人員、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

衛生局指出，現階段國內核准接種的莫德納次世代雙價疫苗含原型株及Omicron BA.1變異株抗原，研究顯示次世代疫苗對抗Omicron變異株有較佳的免疫反應；莫德納次世代雙價疫苗提供符合資格民眾作為追加劑，包含第1、2、3次追加劑接種，但與前一劑接種間隔至少12周以上。

衛生局說明，各類對象接種方式，包含50歲以上民眾，可至北市預約平台或醫院特別門診預約接種；機構與社福照護系統住民及工作人員則由衛生局媒合院所入機構接種；醫事人員由醫院特別門診或院內專診接種。

至於18歲以上免疫不全或免疫低下者，由醫院特別門診預約接種；18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者至醫院特別門診預約接種；航空機組員／船員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員，可至醫院特別門診掛號，或職場接洽設站施打。

北市衛生局提醒，預約系統不檢核接種資格，請民眾登記前應先確認符合本次接種資格，前往接種時請攜帶健保卡、身分證或居留證及小黃卡，由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。

台北市合約醫院仍有開設各項疫苗特別門診，相關接種訊息可查閱北市防疫專區疫苗接種訊息(網址：https：／／reurl.cc／o1Y8Vv)。