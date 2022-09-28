台中社會創新實驗基地第10期進駐團隊-中城婚禮計劃商行，在台中市政府社會局及社創基地輔導下，從激烈的競爭中脫穎而出，入選經濟部「2022 Buying Power社創選品採購手冊」社創品牌！「蛤！什麼是社會創新？」Podcast頻道，今（28）日播出創辦人留育晨專訪，有興趣的民眾至各大平台收聽。

社會局說明，民國106年起，經濟部推動社會創新產品及服務採購獎勵機制，每年遴選百家優質社創產品或服務，收錄於「Buying Power社創選品採購手冊」，鼓勵中央及地方政府機關、國營事業、民營企業及團體，優先採購社會創新組織的產品或服務，促成公私部門與社創組織的創新合作，實踐聯合國永續發展目標第12項指標－責任生產及良善消費循環。

社會局表示，中城婚禮計劃商行致力於消除大型活動中充斥的一次性浪費，以永續為出發點，提供減塑佈置素材、可重複利用的器材及落實剩食捐贈系統等，協助客戶舉辦綠色永續的婚禮、尾牙或各式減塑活動，期許號召更多關心環境永續議題的夥伴響應，實踐綠色生活。

今日節目專訪中，創辦人分享更多創辦精神與經營理念，Apple Podcast、Spotify、KKBOX、Firstory及SoundOn等各大平台皆可收聽。

社會局指出，台中社創基地成立以來，培力超過100個團隊，日後將持續以各種豐富資源，積極培育社創團隊，達到推廣社會企業責任與永續發展理念。更多活動資訊，可瀏覽查詢「臺中社會創新實驗基地」臉書粉絲專頁及官方網站。