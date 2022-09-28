精品品牌BURBERRY甫於26日舉行2023春夏大秀，便於28日宣布原創意總監 Riccardo Tisci 合約屆滿不續任，並由前BV創意總監Daniel Lee皆認為新任全球創意總監，坐實大秀前於時尚圈廣傳的謠言。

原創意總監 Riccardo Tisci 在五年合約屆滿前，便傳出品牌高層不願續約，外媒表示此舉並不意外，因原先與Riccardo Tisci 共事多年的搭檔CEO Marco Gobbetti ，也離開品牌來到Ferragamo 擔任 CEO，而品牌也於4月宣布由前 Versace CEO Jonathan Akeroyd 接任，便可從之看出BURBERRY欲改朝換代的決心。因此在26日的大秀前，便謠傳著此秀為 Riccardo在BURBERRY的最後一個系列，而他的超模好友們Naomi Campbell、Irina Shayk、Bella Hadid 等人，也都在此秀上共聚一堂，為他劃下一個美好的句點。

即將接任的Daniel Lee，在去年11月突然宣佈離開Bottega Veneta為時尚圈投下震撼彈，其在位期間為品牌帶來無數爆款，包含the Pouch雲朵包、Jodie扭結包等，閃耀的成績是大家有目共睹的，在此之前他也效力於 Celine、Maison Margiela、Balenciaga 和 Donna Karan 等知名品牌。在 Riccardo Tisci宣布離職消息前，外媒紛紛猜測其為品牌新總監的最可能人選，如今看來此傳言並非空穴來風。

今Daniel Lee確定將接任BURBERRY新任創意總監，將於10月3日正式就任，並預計於 2023 年 2 月在倫敦時裝週上展示他的首個時裝秀系列，而他能為BURBERRY 這個經典英倫品牌注入怎樣的創意，就讓我們拭目以待。