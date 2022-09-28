雲林縣水林鄉有名吳姓女子因丈夫9年前離世，並留下大筆債務，她1人拉拔4名子女，但她患有高血壓疾病時常容易暈厥，多年來身兼2份工作扶養、栽培子女，然而，原本住在7坪大的蝸居要被娘家收回，她淚訴「擔心自己有天倒下，以做好將孩子送去孤兒院準備」，其處境令人鼻酸。

臉書專頁「社團法人台灣心義工團」日前發了一篇貼文，雲林縣水林鄉有1家5口住在7坪大的蝸居，其丈夫9年前離世，又留下一大堆債務，只剩下44歲的吳姓女子1人撫養4名未成年子女，但是，吳女血壓常飆到200以上，除了用藥物控制自己的高血壓，還要幫忙償還丈夫的債務，9年下來感到心力交瘁，曾經有幾度想追隨丈夫；如今大女兒已經結婚出嫁，大兒子也在北部自力更生，預計今年復讀大學。

吳女因為丈夫9年前離世，又留下大筆債務，讓她辛苦的與4子女住在7坪大的蝸居。（翻攝自臉書社團法人台灣心義工團）

不過，家中還剩2名分別是小六與國三的女兒，吳女挺著虛弱的身體，每天做兩份工作，其所得僅2萬多元需要維持家計與栽培孩子，所幸有民間團體的幫忙，提供扶助金幫助，外加低收補助與國民年金，才能免強舒緩吳女家中經濟。

然而，吳女現在面對娘家要收回7坪大個蝸居，她淚訴「因為自身的狀況，很擔心有一天倒下，已經做好準備將2名未成年女兒送往孤兒院」，所幸吳女弟弟幫忙買了一塊20坪大的土地，公益團體經多次探訪後，決定幫吳女「蓋房子」。

經公益團體規劃後，將把20坪的建地規劃蓋成4房1廳1廚1衛的建物，房屋鋼構35萬元、地基泥作15萬元、水電材料7萬元、室內建材30萬元，總預算為85萬元，預計本月23日完工交屋。

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