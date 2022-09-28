吃蟹的季節到了！每年9至12月是萬里蟹盛產，今年秋天台北凱達大飯店與新北市政府所舉辦的「2022萬里蟹‧蟹正當食」合作，由行政主廚戴于益以創新融合粵式、異國風味設計出四道「邂逅金秋‧品蟹宴」萬里蟹主題佳餚，每道880元起，提供多種萬里蟹料理供食客選擇，民眾不用千里迢迢到漁港，只要坐捷運到飯店就可以享受最「對時」、「尚青」的肥美萬里蟹。中正區、萬華區里民或工作者再享85折優惠，歡迎蒞臨台北凱達大飯店品嚐或外帶。

凱達飯店家宴中餐廳於10月份推出「邂逅金秋‧品蟹宴」，每道880元起，其中有最受饕客喜愛的港式經典名菜「避風塘炒蟹」，主廚先以蒜酥、豆豉、乾辣椒以及特製醬料一同爆炒出香氣，搭配巧思撒上壓碎的出前一丁泡麵與麵包粉增加酥脆口感，香辣惹味豐富滋味，讓人直呼好過癮；融入四川在地元素的「蜀香蝦蟹干鍋」，將三點蟹、鮮蝦、蓮藕片、花椰菜、五花肉條以大火過油，再加入辛香調味料大火翻炒立即上桌，外殼香酥肉質肥美的螃蟹沾裹香辣醬汁，嗆辣中透出微甜滋味，豪邁過癮讓人回味無窮。

南洋異國風味的「叻沙鮮蟹粉絲煲」，以椰奶與南洋辛香料自製的叻沙醬做為基底加入肥美鮮甜的萬里蟹烹煮，加入石栗籽香料增加濃稠度，口感Ｑ彈的日本葛粉吸附濃郁飽滿的湯汁，酸辣中帶出鮮甜，更襯托出蟹肉細緻的甜味，讓人食慾大開；改良自貴州著名酸湯魚作法製作而成的「番茄酸湯鮮蝦蟹鍋」，嚴選自然成熟的發酵番茄，取其茄汁做成天然的酸湯為基底，加入芹菜、九層塔…等特有香料，與新鮮的蝦與螃蟹一同熬煮，沸騰出一鍋鮮味誘人的回甘酸湯，讓人頓時胃口大開。