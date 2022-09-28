大陸官方「中國消防」公眾號消息，吉林省長春市高新區一餐廳28日中午12時40分，發生嚴重爆炸燃燒事故，造成17人死亡、3人受傷，企業法人已被控制。經事故調查組現場勘驗和公安部門調查，初步認定，事故為瓶裝液化石油氣罐（桶裝瓦斯）洩漏引發爆炸燃燒所致。

大陸央視新聞報導，吉林省長春市消防救援支隊指揮中心28日12時40分獲報，位於長春市高新區宜居路「宏宇小油餅百姓」餐廳起火。消防人員立即趕往現場，迅速開展撲救和現場救援。省市也立即成立現場救援指揮部，組織救援、救治、調查等工作。

截至9月28日15時，現場搜救結束。事故造成17人死亡、3人受傷，企業法定代表人已被控制。目前，傷者已送醫院救治，遇難者善後工作已同步開展，調查事故原因。

大陸中央應急管理部接報後，部長王祥喜立即作出部署，派工作組趕赴現場，要求科學安全處置，盡快查明原因，深刻吸取教訓，舉一反三消除隱患，嚴防類似事故再次發生。

副部長徐加愛到部指揮中心視訊連線現場，調度指導救援工作。同時派出由部黨委委員、消防救援局局長瓊色帶隊的工作組，趕赴現場指導處置。火災發生後，當地消防救援隊伍立即出動13車、60人到現場開展撲救和救援，現場搜救已結束。