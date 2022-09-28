90年代香港玉女紅星黎姿(現名馬黎珈而)，2008年嫁給大15歲的殘疾富商馬廷強後，就淡出演藝圈，目前已是身家百億的女CEO，愛情事業雙得意，下個月1日是她51歲生日，員工也提早替她慶祝生日，舉行驚喜派對，讓她相當驚喜。

黎姿拄著拐杖到公司，卻見到員工已提前幫她布置好驚喜派對，還準備生日禮物、鮮花和蛋糕給她，讓她又驚又喜，相當感動，而穿著卡其色連身洋裝的她，不僅是保有凍齡美貌，連身材也沒有走樣，完全看不出她已經要51歲，讓眾人都驚艷不已。

黎姿員工提早替她慶生。(圖／取自微博)

黎姿之前運動時，不慎傷及膝蓋，被醫生叮囑要多休息，因此在家裡休養兩個禮拜，但因為仍有許多工作要處理，仍需出門，近來都看到她不是坐著輪椅就是拄著枴杖，不過她仍樂觀面對。

黎姿因在《古惑仔》系列電影中飾演「小結巴」打開知名度，之後在《倚天屠龍記》中飾演趙敏，被譽為「最美趙敏」，美貌和演技兼具的她，在事業高峰之際，嫁給富商馬廷強後就退出演藝圈。而很有商業頭腦的她，積極發展醫學美容事業，自己當起CEO，之後更成為上市公司，讓她搖身變成身家百億的女富豪，更被封「最美CEO」。