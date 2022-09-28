1名網友在臉書曝光妻子遭人性侵經過，他說妻子去年被友人介紹給1名劉姓攝影師，去年11月妻子被對方帶到摩鐵假裝要拍照，實則遭性侵並拍下影片，劉男日後還不斷傳訊威脅，妻子內心受創傷選擇輕生，目前重度昏迷遭判腦死，該網友選擇打官司，劉男在法庭上卻一概不認，臉書文章曝光引發譁然。

該網友在臉書「爆料公社」PO文曝光事件經過，他的妻子去年接觸直播產業，認識1名A女，A女介紹1名劉姓男子稱是攝影師，還說劉男是同性戀，原PO妻子因此相信，由劉男幫忙拍照作為投遞廠商使用，去年11月19日，原PO妻子到對方公司後，對方稱太晚已關門，改到摩鐵拍照，沒想到就慘遭性侵。

原PO妻子遭對方性侵後內心慌恐，半夜經常哭泣、上班時嘔吐，最後求助精神科，在今年8月輕生，目前仍昏迷，遭醫師判定腦死，醒來機率非常低。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說妻子當下遭強脫內衣，逼迫口交、手交，甚至錄影，劉男事後還盯著她清洗身體，為了不留任何痕跡，日後還頻傳訊息稱要到家中坐訪，讓原PO妻子內心慌恐，半夜經常哭泣、上班時嘔吐，最後求助精神科，在今年8月輕生，目前仍昏迷，遭醫師判定腦死，醒來機率非常低。

該網友說妻子遭侵犯後經常問他「我是不是髒了」，他則抱著妻子說不會，還是很愛她，而劉男在法庭上一概否認犯行，律師表示因為是初犯，有可以輕判，讓他崩潰發文「我老婆才31歲，她還有美好的未來與人生，就這樣毀了」；其他網友留言「好難過，看了女生的字跡，覺得她承受了巨大的心理創傷」、「版主加油！要公開這些不堪的事實，需要多大的勇氣」。

原PO妻子遭對方性侵後內心慌恐，半夜經常哭泣、上班時嘔吐，最後求助精神科，在今年8月輕生，目前仍昏迷，遭醫師判定腦死，醒來機率非常低。（翻攝自臉書「爆料公社」）

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