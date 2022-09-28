國發會今（28）日發布新聞稿指出，我國與菲律賓、以色列、馬爾地夫、斯里蘭卡及柬埔寨共6個亞洲國家，於今日簽署「亞洲資訊通路聯盟聯合宣言」，成為「亞洲資訊通路聯盟」（AAIA）的創始會員。

國發會說，AAIA是以言論自由、資訊公開及公民賦權為基礎，守護民主為目標，而成立的多邊組織，由菲律賓倡議成立，希望亞洲區域內民主國家共襄盛舉，推動交流與合作。

國發會表示，聯合宣言敘明，AAIA基於信任、公開，以及對民主承諾而組成，藉由共同合作，達成民主保障及維護。並認為言論自由、資訊公開及資訊近用，是公民的基本權利。主張「資訊」在議程建構、決策，以及國家發展、轉型過程中，扮演相當重要的角色。

國發會指出，今日的聯合宣言簽署儀式，由副主委施克和代表出席，他致詞時表示：「我國自1990年代開始民主轉型以來，民主理念與運作模式已成為社會共同價值，民主自由的風氣提供了台灣公民社會蓬勃發展的環境。Covid-19疫情經驗讓我們體認到，唯有資訊的公開透明、完善的公民參與，才能強化民主體制的韌性。作為國際社會可靠夥伴，台灣願意積極地透過各種合作機制，與各國分享台灣在資訊開放、公民參與方面的發展經驗，為區域民主深化做出實際貢獻。」