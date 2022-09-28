南韓女團Apink成員初瓏在團體中擔任隊長一職，溫柔細心的形象深入人心，去年遭國小好友爆料曾霸凌他人，並留出多張初瓏以前的青澀照片，初瓏則否認有暴力行為，事隔多月爆料者才認講假話，將被移送法辦，不料近期初瓏驚傳發生車禍，遭後方車輛追撞，本以為沒有大礙，沒想到疼痛越來越明顯，只好宣布延期海外見面會的活動，令粉絲相當擔心。

初瓏經紀公司IST Entertainment發出聲明，表示初瓏為了公演勤奮練習，21日從練習室離開後準備返家，行駛途中後方車輛因駕駛不當，導致發生追撞事故，初瓏頸椎部位出現痛症，「但初瓏憑藉堅強意志，還是前往日本完成了公演，並在回到國內後前往醫院治療與安養。」

不過這幾天疼痛加劇，公司表示「現在痛症變得有點嚴重，醫療專業人士認為必須好好地休息，因此這次曼谷公演不得已延期。」該公演原先預計將在10月1日進行，目前已經確認延期，公司也強調會以藝人健康為優先考量。

初瓏去年遭指控霸凌，該爆料者向記者寄了許多爆料信件，指控遭到初瓏霸凌，使初瓏形象大傷，之後初瓏委託律師事務所，希望能制止爆料者散布虛假訊息，律師提告後，警方展開7個月的調查，傳喚當事人與目擊者等人，最後查出爆料者以社會上當時爆料霸凌的風氣，惡意剪輯錄音檔，並公開毫無關聯的照片，以虛假事實威脅初瓏，爆料者在調查後認罪，律師將此案移交檢方法辦。