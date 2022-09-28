對於近日延燒的「新台灣人」戴維斯在職籃身份是洋將還是本土的議題，P. LEAGUE+執行長陳建州28日到2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽擔任開球嘉賓，強調「Q就是本土」這件事從來沒懷疑過，而聯盟和6支球團經歷多次會議，希望可以規章制度可以把歸化球員這件事落實，他很感謝球團一路相挺聯盟，並希望球迷將重點放在即將開打的新球季。

PLG 28日下午再度召開董事會討論，陳建州表示：「經過這麼多次會議，就是希望在這個規章制度可以把歸化這件事落實，才會有這麼多會議。會議中各隊提出建議交流，過程中看得出來，聯盟最有價值之處是沒有一個人決定說了算，大家互相體諒、包容，他也從來沒有懷疑過『Ｑ就是本土』這件事。」

陳建州並說，在議題延燒後並未和戴維斯聯繫，「主要還是先保持距離，雖然我是執行長，但不是我一個人說了算。在為整個環境的願景、方向，非常感謝球團，因為有各球團支持，才能成就PLG這個聯盟。」

陳建州補充，相關細則都還需要討論，這段期間各球團也收到許多指教，他對於球團為籃球的付出有無限感謝，知道球迷相當在乎戴維斯身份這件事，也希望球迷焦點先回歸即將開打的比賽。