彰化1名男子不滿妻子到豬腳店打工後，妻子便常常和豬腳點老闆外出，還一起前往台中旅遊、十指緊扣、互相餵食、夜宿老闆家、穿睡衣裸上半擁抱等，人夫氣得要求賠償100萬，豬腳店老闆反控自己遭仙人跳，但法官不採信其說詞，故判人妻和豬腳店老闆賠償男子40萬元。

根據判決書指出，彰化1名人夫不滿妻子到豬腳店上班後，竟多次深夜才回家，他了解妻子的交友狀況後，得知妻子和豬腳店老闆有步正當往來，豬腳店老闆曾於110年8月於豬腳店內還抱妻子的腰部，拍打妻子臀部，2人還於外出用餐時互相餵食十指緊扣去廁所、共乘一部機車、相約出遊、於租屋處約會等，人夫氣得報警提告，要求豬腳店老闆賠償100萬元。

豬腳店老闆辯稱，他並不知道女方已婚，人夫提供的證據均為偷拍，且他是被仙人跳，女方從他存摺中領走132萬，又取走80萬現金，是人妻和男子聯合陷害他。

法官勘驗後發現，女方主動懷抱男生的腰部，主動跟男生說話，又與男方穿睡衣親密相依偎依於床沿，且2人還會一同前往臺中出遊等，認定男方主張遭仙人跳詐財不足以採信，法官認為，男方不顧善良風俗，干擾破壞他人婚姻家庭，情節非輕，且人妻已離婚無可能連和男子詐財，故判2人連帶賠償男子40萬元。