買房是許多人畢生的夢想，但沉重的房貸卻讓人望之卻步，一名人妻發文表示，她和老公有百萬現金可以運用，最近領到42萬防疫險理賠金，因此想要買下台南一間透天厝，經過她盤點經濟狀況後，擔心房貸可能會讓一家犧牲掉生活品質，因此特地上網請益，「如何月繳1.5萬元以下？」沒想到原PO的經濟狀況曝光後，卻讓許多人驚嘆不已。

原PO在FB社團《買房知識家 A你的Q》發文表示，一家四口外加兩隻毛小孩一起住在月租7000元的透天厝，夫妻倆年約40歲，2名孩子分別是17、18歲，每月收入共計大約6萬元，沒有汽車、保費已全數繳清，扣除生活費後，每月還可以存2萬元，近期領到防疫險理賠金42萬元，再加上手上有100萬元現金可以自由運用，因此萌生了買房的念頭。

原PO表示，目前看上台南一間41年的房子，坪數31坪，開價698萬元，猜測還有殺價空間，心動的原PO擔心買房後負擔增加，會失去生活品質，因此發文請益，「貸款可以到30年嗎？如何月繳1.5萬以下，除了多準備頭期款，還有什麼方法嗎？」

貼文曝光後，不少過來人紛紛留言提供建議，「現在不買，以後更沒有生活品質」、「700萬房是不可能1個月1.5萬的，除非頭期款你付300萬」、「41年房屋，大概要抓5成貸款」、「這種老屋建議修繕的費用也要抓一下」、「先問一下銀行可以貸幾成吧～」、「41年能貸6成就要偷笑了，自備款至少要350萬起跳」。

除此之外，也有網友對原PO的家庭收支狀況感到欽佩，「我比較想請教每月的支出明細表，怎麼省的，求教學！」對此原PO回應，年輕時有固定美金存款，平常會跑酒吧，但不點任何外賣，偶爾吃高價鐵板燒，但最愛還是熱炒，周末都會到郊外踏青，但都是朋友開車載，以前有一輛賓士，不過因為小孩長大很少再開，今年也把車子售出。